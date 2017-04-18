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الدفاع الروسية تنتقد موقف الغرب بشأن خان شيخون السورية
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الدفاع الروسية تنتقد موقف الغرب بشأن خان شيخون السورية
[18/أبريل/2017] موسكو - سبأ:
انتقدت وزارة الدفاع الروسية مواقف سياسيين ودبلوماسيين غربيين تحدثوا عن استعمال أسلحة كيميائية في مدينة خان شيخون السورية استنادا إلى مقطعي فيديو فقط لما يسمى منظمة “الخوذ البيضاء”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان نشره موقع روسيا اليوم “مر أسبوعان على الحادثة التي زعمت استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون ولم يتم حتى الآن تحديد منطقة فيها تعرضت للهجوم بسلاح كيميائي حيث من المفترض إجلاء السكان المحليين منها”.

وأضاف كوناشينكوف إن المدينة تعيش “حياة عادية ولا توجد أي طلبات بشأن العلاج باستخدام أدوية خاصة مثل الترياق سواء من قبل السكان أو ما يسمى المسعفين”.

ولفت كوناشينكوف إلى أن “المسؤولين الغربيين اتخذوا مواقف بناء على مقطعي فيديو نشرهما عناصر ما يسمى “الخوذ البيضاء” وباستثناء هذين المقطعين لم يظهر أي بطل من المسعفين أو أي ضحايا بعد ذلك في قنوات أمريكية أو بريطانية أو أوروبية”.

واشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن “العديد من الخبراء غير المنحازين في الدول الغربية يطرحون أسئلة بديهية من قبيل كيف قام رجال “الخوذ البيضاء” بالعمل دون استخدام بدلات خاصة وأقنعة واقية في منطقة وقوع الهجوم الكيميائي”.

وشدد كوناشينكوف على أن الوقائع تؤكد أن “المدبرين الحاليين للهجوم الكيميائي لا يخططون إلى إجراء أي تحقيق شفاف في خان شيخون كما كان هو الحال في العراق وليبيا”.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن محاولات بعض الدول فرض استنتاجات مسبقة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول ما حدث في بلدة خان شيخون السورية.

ودعت الخارجية الروسية إلى إرسال فريق من الخبراء الدوليين بأسرع ما يمكن إلى خان شيخون وكذلك قاعدة الشعيرات وإجراء تحقيق موضوعي.. مؤكدة أن الجانب الروسي يعتبر النهج الحالي لبعثة تقصي الحقائق في سوريا غير مقبول.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد أن بلاده تتابع بقلق محاولات عدد من الدول تشويه الوضع حول حادث خان شيخون بريف إدلب.

واضاف ريابكوف “إن روسيا غير راضية عن قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوضع استنتاجات حول حادث خان شيخون بما يتناسب مع فرضية محددة”.

وزعمت عدة انظمة معادية لسوريا ووسائل الإعلام الشريكة بجريمة سفك الدم السوري استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في خان شيخون في ال 4 من الشهر الجاري الأمر الذي نفته القوات المسلحة السورية نفيا قاطعا.. مؤكدة أن الجيش السوري لم يستخدم أي مواد كيميائية أو سامة في بلدة خان شيخون ولم ولن يستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقا ولا مستقبلا.
سبأ
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