محافظ إب يلتقي اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة توسعة محطة الأوكسجين الرئيسية [18/أبريل/2017] إب - سبأ:

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم اللجنة الفنية المكلفة من إدارة مستشفى جبلة العام وهيئة مستشفى الثورة العام بإب لإعداد دراسة توسعة محطة الأوكسجين الرئيسية بمستشفى جبلة لتغطية إحتياجات المستشفيات المركزية بالمحافظة.



وإستمع المحافظ صلاح خلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الأول عبد الحميد الشاهري ومدير مستشفى جبلة الدكتور عبدالله المطري من اللجنة إلى شرح حول المشروع ومكوناته وإحتياجاته.



وأشارت اللجنة إلى أن المشروع سيشمل توسعة وحدات تعبئة الهواء والتبريد وتركيب الأوكسجين الرئيسية وتنقيتها وكذا وحدات الخزن الرئيسية للأوكسجين والتوزيع الرئيسية والتعبئة الرئيسية للأسطوانات .. مبينة أن هذه التوسعة ستسهم في تغذية مستشفيات إب وتغطية إحتياجاتها بـ 200 أسطوانة يومياً عبر الشبكة الرئيسية.



ووجه المحافظ صلاح خلال اللقاء بإعتماد الدراسة وتوفير مصادر تمويلها كون مستشفيات إب بحاجة ماسة للأوكسجين وتواجه تزايد أعداد كبيرة من المرضى من أبناء المحافظة والنازحين الذي يصل عددهم إلى أكثر من ستمائة ألف نازح من مختلف المحافظات.

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