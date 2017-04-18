دراسة: رجال البلقان يحملون موروثات جينية لإنسان العصر الحجري [18/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

كشف علماء أن أجسام الرجال في منطقة (البلقان) تحتوي على موروثات جينية تعود لإنسان (العصر الحجري).



وبحسب وسائل الإعلام فقد ذكر فريق العلماء من جامعة (مازاريك) التشيكية في دراسة لهم "أن الأبحاث العلمية أكدت أن أجسام الذكور الذين يسكنون في مناطق كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود تحوي على موروث جيني كان يوجد لدى إنسان العصور الحجرية".



وأظهرت نتائج المسح البيولوجي الذي أجراه العلماء على سكان تلك المناطق، والذي شمل أكثر من 3 آلاف شاب في المناطق الجبلية في البوسنة والهرسك، أن متوسط طول الشباب هناك يبلغ 181.2 سم، وفي بعض المناطق في الهرسك وصل متوسط الطول إلى 183.4 سم، وكذلك كانت الحال بالنسبة للشباب الذين في بعض مناطق كرواتيا وصربيا والجبل الأسود.



وأوضحوا أن الطفرة الجينية القديمة (اي - أم 170) والتي تنتقل للأبناء عن طريق الآباء، هي المسئولة عن طول الشباب في تلك المناطق، فتلك الطفرة موجودة في أجسام 70 في المائة من الرجال الذين يقطنون في جبال البوسنة والهرسك، كما تم العثور عليها في أجسام 63 في المائة من رجال كرواتيا.



وتجدر الإشارة إلى أن تلك الطفرة اكتشفت في أجسام الذكور الذين عاشوا في مناطق جنوب إيطاليا قبل قرابة 33 ألف عام، وكانت مسئولة عن طول القامة وضخامة أجسادهم حينها.

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