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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:17:04م
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  اقتصاد
انخفاض الدولار أمام الين بفعل مخاوف تجارية والإسترليني يصعد
[18/أبريل/2017] لندن- سبأ:
انخفض الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء تحت ضغط التوتر بشأن المباحثات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان بينما صعد الجنيه الاسترليني بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان الدولار قد سجل ارتفاعا أمام العملة اليابانية في التعاملات الخارجية بفعل تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين نُظر إليها على أنها تصب في صالح قوة الدولار في الأجل الطويل.

لكن العملة الأمريكية عكست اتجاهها وانخفضت 0.1 في المائة إلى 108.68 ين في التعاملات الصباحية بأوروبا.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والين و4 عملات أخرى انخفاضا نسبته 0.3 في المائة إلى 99.941 في أحدث قراءة له.

ويراقب المستثمرون المباحثات الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة واليابان لاستقاء المزيد بشأن اتجاه سياسة التجارة الأمريكية التي قد تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير وزاد 0.9 في المائة إلى 1.2679 دولار بعدما دعت ماي فجأة لإجراء انتخابات عامة مبكرة في الثامن من يونيو.

كما ارتفع اليورو 0.4 في المائة إلى 1.06840 دولار.

وظل الدولار الاسترالي يتعرض لضغوط من انخفاض أسعار الحديد لينزل 0.6 في المائة إلى 0.7540 دولار أمريكي بعدما ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين فوق 0.7600 دولار.
سبأ
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