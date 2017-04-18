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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:17:04م
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  محلي
تكريم عدد من المعلمين والطلاب المتفوقين بمديرية الجبين بريمة
[18/أبريل/2017] ريمة - سبأ:
كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الجبين في محافظة ريمة اليوم عدد من المعلمين والطلاب المتفوقين والمبرزين.

وفي التكريم بمدرسة الغربي عسوب أشار أمين محلي الجبين ماجد أمين ومدير التربية بالمديرية حامد الحاج إلى أهمية إستمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجاري.

وأشادا بصمود الكادر التربوي وإستمرار أداء الرسالة العلمية لخدمة الطلاب والطالبات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

وأكد أمين والحاج أن تكريم المعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين يأتي عرفانا بجهودهم وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية والتي تعد صمود في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف إفشال العملية التعليمية.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية لزهرات وبراعم المدرسة، تم تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين بالهدايا العينية والشهادات التقديرية.
سبأ
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