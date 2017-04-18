محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلع على العمل بمستشفى ذمار العام ويزور فرع جمعية الهلال







اطلع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم على سير العمل بمستشفى ذمار العام وما يقدمه من خدمات صحية للمرضى والمرتادين.



وزار فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر السويدي والهلال الأحمر اليمني فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بذمار.



وخلال الزيارة أشاد وكيل محافظ ذمار محمد محمد عبدالرزاق بجهود جمعية الهلال الأحمر اليمني في تبني الأنشطة التي تسهم في خدمة القطاع الصحي والتوعية والتدخل السريع والإسعافات والإصحاح البيئي .



ولفت إلى أهمية دعم جهود فرع الجمعية بما يمكنه من القيام بدوره تجاه المجتمع.



فيما استعرض أمين عام فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني الدكتور أحمد الديلمي والمدير التنفيذي للجمعية بشير الحبري الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجمعية في المجالات الصحية ونقل الجثث وإسعاف جرحى النزاعات والتوعية الصحية والإصحاح البيئي وكذا الإسعافات والتدخل عند حدوث القصف والدعم النفسي.



وأكدا استعداد الجمعية إنجاح الشراكة مع الصليب الأحمر السويدي في تنفيذ أي مشاريع إنسانية مستقبلية.



وقد أكد فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر السويدي أنه سيتم مناقشة تفاصيل المشروع المتعلق بالكوارث في إجتماع مستقل مع المعنيين بالهلال الأحمر والترتيب لكافة تفاصيل الدعم المقدم في هذا الجانب.



من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة العامة بالحافظة الدكتور محمد الجماح التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة وأهمية دعم القطاع بالإمكانيات التي تمكنه من استمرار تقديم الخدمات الطبية.



وكان فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر السويدي قد استهل زيارته للمحافظة بتفقد البيوت المحمية والمشاتل المركزية بمنطقة رصابة التابعة لمكتب الزراعة والري بالمحافظة .



واستمع الفريق الزائر من مدير مكتب الزراعة المهندس هلال الجشاري إلى شرح عن آلية عمل البيوت المحمية والمشاتل وطاقتها الإنتاجية التي تغطي احتياجات محافظة ذمار والمحافظات المجاورة لها من شتلات الخضروات والفواكه وبعض أشجار الزينة.



وأبدى الفريق الدولي الزائر لمحافظة ذمار استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الصليب الأحمر السويدي لدعم مكتب الزراعة بمنظومة شمسية متكاملة لتشغيل نظام الري الحديث للبيوت المحية والمشاتل الزراعية المركزية والأراضي الزراعية الأخرى التابعة للمكتب لضمان استمرارية إنتاجها بالطاقة الإنتاجية المطلوبة.



وابدوا استعدادهم تقديم الدعم الكامل لمكتب الزراعة بالمحافظة وفروعه في المديريات لتنفيذ حملة بيطرية شاملة وتقديم أصناف مختلفة من البذور والمدخلات الزراعية المتنوعة لتوزيعها على المزارعين في عموم مديريات المحافظة.



وعبر فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر السويدي عن ارتياحهم لما لمسوه من حسن تخطيط وتنظيم في البيوت المحمية والمشاتل المركزية والبيوت الزراعية.

سبأ [18/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ