محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي





بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي.



ونوه رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته بأدوار الفقيد الوطنية وإسهاماته النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة ومن مختلف مواقع المسئولية التي أُسندت إليه خلال مسيرة حياته وآخرها عضواً بمجلس الشورى.



وأشار إلى أن الوطن خسر برحيل الفقيد واحدا من خيرة أبنائه الأوفياء ووطنيا مخلصا ممن وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، حيث كان مثالا للإخلاص والتفاني.



وعبر الرئيس الصماد عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".



سبأ [18/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ