مصرع 24 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد عميق شمال الفلبين [18/أبريل/2017] مانيلا - سبأ:

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة سقوط حافلة في واد عميق ببلدة جبلية شمال الفلبين وذلك في أكثر الحوادث المرورية دموية خلال السنوات الأخيرة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مارك ريموند كانو الضابط في هيئة الاستجابة للكوارث بالبلاد قوله.. “ان التحقيقات تشير إلى ان مكابح الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا تعطلت عندما كانت تنزل منحدرا في بلدة كارانغلان الواقعة بمقاطعة نويفا إسيجا ما أدى إلى تحطمها ومصرع 24 شخصا”.



وأشار إلى أن عمال الإنقاذ نقلوا بقية الركاب إلى المستشفيات حيث يعانى غالبيتهم من إصابات خطيرة.



وكان 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب أكثر من 40 آخرين جراء تحطم حافلة على أحد المنحدرات شرق العاصمة مانيلا إثر فقدان السيطرة في فبراير الماضي.

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