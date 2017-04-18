الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة [18/أبريل/2017] رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، نحو 13 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة.



ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد بين نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبّان من محافظة رام الله والبيرة. كما اعتقلت تلك القوات شّابين من بلدة بيت فجار، وآخر من بلدة العبيات في محافظة بيت لحم.



فيما اعتقلت شاب من بلدة قفين في طولكرم، وآخر من بلدة قباطية في محافظة جنين، وثالث من مخيم العروب في الخليل، ومواطن من مدينة القدس المحتلة.

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