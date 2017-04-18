وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال [18/أبريل/2017] صنعا - سبأ:





دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ 800 ريال .



وأوضح وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار تحديد سعر الدواجن والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري بشأن إستقرار سوق الدواجن اللاحم، أحد الإجراءات المساهمة في تنظيم آلية بيع وتسويق الدواجن بما يضمن حماية مربي الدواجن وحماية المستهلكين من استغلال المسوقين والمسالخ .



فيما أوضح مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة الدكتور ياسر الإرياني أن هذا القرار يمثل أحد الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم آلية بيع وتسويق الدواجن في البلاد بناءً على توجيهات قيادة وزارة الزراعة والري بخصوص قطاع الدواجن في اليمن.



وأشار إلى أن القرار يسهم في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تجار ومربي الدواجن وتعزيز وإسهام قطاع الدواجن في الأمن الغذائي .. مبينا أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وضعت آلية لتحديد أسعار الدواجن بما يضمن حماية مربي الدواجن وكذا حماية المستهلكين والحفاظ على قطاع الدواجن كمصدر مهم للأمن الغذائي .



وقال " إن مربي الدواجن أصبح يبيع الدجاجة الواحدة إلى الأسواق والمسالخ بأقل من 400 ريال بينما المستهلك ما يزال يشتريها بـ 1200 ريال " .



واعتبر الدكتور الإرياني قرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بـ 800 ريال سيعمل على ضمان إستمرار القطاع الخاص في تغطية إحتياج المستهلكين من الدواجن وكذا تلبية الإحتياج المتزايد خلال الفترة القادمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .



وأكد أهمية تنفيذ الإجراءات ومراقبة مدى الإلتزام بالأسعار المحددة لبيع الدواجن لضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب وتخفيف معانات المواطنين وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الظالم .



ولفت مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع عدد من القطاعات لمنع احتكار البائعين والمسوقين والحد من استغلالهم لحاجة المواطنين وقيامهم برفع أسعار الدواجن .. داعياً وسطاء البيع وأصحاب محلات بيع الدواجن والمطاعم إلى الإستشعار بالمسئولية أمام الله والوطن وعدم استغلال حاجة المواطنين وزيادة معاناتهم في هذا الجانب.



ويعتبر قطاع الدواجن من أكبر القطاعات الإنتاجية والهامة المساهمة في الأمن الغذائي لليمن حيث يغطي ما نسبته 55 بالمائة من الإحتياج من الغذاء والذي يشمل اللحوم البيضاء والبيض، فضلا عن أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل لما يقارب ما بين 250 ألف – 300 ألف أسرة.

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