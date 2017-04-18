ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا
لقي المئات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم 100 من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير سلسلة جبل النار الاستراتيجي شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين
مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
مصرع 24 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد عميق شمال الفلبين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
[18/أبريل/2017] صنعا - سبأ:


دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ 800 ريال .

وأوضح وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار تحديد سعر الدواجن والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري بشأن إستقرار سوق الدواجن اللاحم، أحد الإجراءات المساهمة في تنظيم آلية بيع وتسويق الدواجن بما يضمن حماية مربي الدواجن وحماية المستهلكين من استغلال المسوقين والمسالخ .

فيما أوضح مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة الدكتور ياسر الإرياني أن هذا القرار يمثل أحد الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم آلية بيع وتسويق الدواجن في البلاد بناءً على توجيهات قيادة وزارة الزراعة والري بخصوص قطاع الدواجن في اليمن.

وأشار إلى أن القرار يسهم في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تجار ومربي الدواجن وتعزيز وإسهام قطاع الدواجن في الأمن الغذائي .. مبينا أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وضعت آلية لتحديد أسعار الدواجن بما يضمن حماية مربي الدواجن وكذا حماية المستهلكين والحفاظ على قطاع الدواجن كمصدر مهم للأمن الغذائي .

وقال " إن مربي الدواجن أصبح يبيع الدجاجة الواحدة إلى الأسواق والمسالخ بأقل من 400 ريال بينما المستهلك ما يزال يشتريها بـ 1200 ريال " .

واعتبر الدكتور الإرياني قرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بـ 800 ريال سيعمل على ضمان إستمرار القطاع الخاص في تغطية إحتياج المستهلكين من الدواجن وكذا تلبية الإحتياج المتزايد خلال الفترة القادمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

وأكد أهمية تنفيذ الإجراءات ومراقبة مدى الإلتزام بالأسعار المحددة لبيع الدواجن لضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب وتخفيف معانات المواطنين وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الظالم .

ولفت مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع عدد من القطاعات لمنع احتكار البائعين والمسوقين والحد من استغلالهم لحاجة المواطنين وقيامهم برفع أسعار الدواجن .. داعياً وسطاء البيع وأصحاب محلات بيع الدواجن والمطاعم إلى الإستشعار بالمسئولية أمام الله والوطن وعدم استغلال حاجة المواطنين وزيادة معاناتهم في هذا الجانب.

ويعتبر قطاع الدواجن من أكبر القطاعات الإنتاجية والهامة المساهمة في الأمن الغذائي لليمن حيث يغطي ما نسبته 55 بالمائة من الإحتياج من الغذاء والذي يشمل اللحوم البيضاء والبيض، فضلا عن أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل لما يقارب ما بين 250 ألف – 300 ألف أسرة.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
استقرار أسعار الذهب بدعم التوترات في كوريا الشمالية
انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 11 يوما مع توقعات بزيادة إنتاج أمريكا
هبوط الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم النفط وشركات التعدين
وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والبنوك
صندوق النقد الدولي يقول إنه وافق على دفع شريحة مؤجلة من قرض لتونس
النفط يواصل تراجعه في آسيا
العراق يعتزم بناء 3 محطات لمعالجة الغاز
ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر

العدوان السعودي على اليمن
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة
[18/أبريل/2017]
مصرع أكثر من 30 مرتزقا ووصول 100 جثة إلى مستشفيات عدن من المخا
[17/أبريل/2017]
مصرع خمسة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by