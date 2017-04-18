وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن [18/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء الكسندر فت.



جرى خلال اللقاء مناقشة تهديدات العدوان السعودي - الإماراتي ومن تحالف معه تجاه ميناء الحديدة، وما قد يؤدي ذلك إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان والحصار الشامل وإمكانية قيام الصليب الأحمر الدولي بدور في هذا الجانب.



وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية إستمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بذل مساعيها للإفراج عن الطلاب اليمنيين الخمسة الذين قامت جبهة النصرة بإختطافهم في سوريا عام 2011م .



وأشاد بجهود اللجنة الدولية لتخفيف معانات الشعب اليمني .. مؤكدا في ذات الوقت أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في بلادنا.



فيما وعد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تبذل اللجنة الدولية قصارى جهدها في هذا الشأن الإنساني.



واستعرض إلكسندر بعض الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتُعيق عملها ومهامها.

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