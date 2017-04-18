محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا تعز – سبأ:



لقي المئات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم 100 من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير سلسلة جبل النار الاستراتيجي شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا في عمليات نوعية وفق خطة عسكرية محكمة من تطهير سلسلة بجبل النار الاستراتيجي وتكبيد الغزاة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأكد المصدر مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم ١٠٠قتيل من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير أبطال الجيش واللجان الشعبية سلسلة جبل النار.



وأشار المصدر إلى أن عدد أخر من الغزاة والمرتزقة أصيبوا خلال عمليات التطهير فيما فر من تبقى منهم باتجاه الساحل.



سبأ [18/أبريل/2017]سبأ