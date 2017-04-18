تكريم المعلمين وأوائل طلاب وطالبات مدرسة الزاهر بمديرية بني سعد بالمحويت [18/أبريل/2017] المحويت - سبأ:

نظمت مدرسة الزاهر الأساسية الثانوية بمديرية بني سعد محافظة المحويت حفل تكريم المعلمين المبرزين وأوائل الطلاب والمتفوقين دراسيا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.



وفي التكريم ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية تكريم المعلمين والطلاب والطالبات المتفوقين بما يسهم في تحفيزهم على مزيد من المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي والدراسي.



وأشادت بجهود المعلمين وتفانيهم في أداء الواجب وإستمرار العملية التعليمية وإفشال رهان تحالف العدوان في تعطيل وإفشال العملية التعليمية .. داعية الطلاب والطالبات إلى مزيد من الإجتهاد لتحقيق أعلى درجات التفوق .



وفي ختام الحفل الذي تضمن عروض مسرحية وأناشيد وفقرات فنية قدمها طلاب وطالبات المدرسة تم تكريم المعلمين المبرزين وأوائل الطلاب والمتفوقين.

سبأ