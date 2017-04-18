ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا
لقي المئات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم 100 من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير سلسلة جبل النار الاستراتيجي شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين
مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
مصرع 24 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد عميق شمال الفلبين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم المعلمين وأوائل طلاب وطالبات مدرسة الزاهر بمديرية بني سعد بالمحويت
[18/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
نظمت مدرسة الزاهر الأساسية الثانوية بمديرية بني سعد محافظة المحويت حفل تكريم المعلمين المبرزين وأوائل الطلاب والمتفوقين دراسيا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وفي التكريم ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية تكريم المعلمين والطلاب والطالبات المتفوقين بما يسهم في تحفيزهم على مزيد من المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي والدراسي.

وأشادت بجهود المعلمين وتفانيهم في أداء الواجب وإستمرار العملية التعليمية وإفشال رهان تحالف العدوان في تعطيل وإفشال العملية التعليمية .. داعية الطلاب والطالبات إلى مزيد من الإجتهاد لتحقيق أعلى درجات التفوق .

وفي ختام الحفل الذي تضمن عروض مسرحية وأناشيد وفقرات فنية قدمها طلاب وطالبات المدرسة تم تكريم المعلمين المبرزين وأوائل الطلاب والمتفوقين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن
مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
لجنة الأمن الغذائي بحجة تناقش تقرير وضع الأمن الغذائي بالمحافظة خلال مايو – ديسمبر 2016
إجتماع برئاسة وزير التعليم العالي يناقش الإستعدادات النهائية للمؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
قوات الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الممتلكات العامة و الخاصة خلال الساعات الماضية
تطهير عدد من المواقع في جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق - مكمل
العدوان السعودي على اليمن
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة
[18/أبريل/2017]
مصرع أكثر من 30 مرتزقا ووصول 100 جثة إلى مستشفيات عدن من المخا
[17/أبريل/2017]
مصرع خمسة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by