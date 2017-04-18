انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [18/أبريل/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر16) نقطة وبنسبة (30ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (06ر5528) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (46ر5544) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(741) ألفًا و(396) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(561) ألفًا و(611) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (124ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (828) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (22ر30) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (492) ألف ريال عماني أي ما نسبته (94ر17) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (337) ألف ريال عماني وبنسبة (28ر12) في المائة.

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