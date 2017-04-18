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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا
لقي المئات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم 100 من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير سلسلة جبل النار الاستراتيجي شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[18/أبريل/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر16) نقطة وبنسبة (30ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (06ر5528) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (46ر5544) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(741) ألفًا و(396) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(561) ألفًا و(611) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (124ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (828) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (22ر30) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (492) ألف ريال عماني أي ما نسبته (94ر17) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (337) ألف ريال عماني وبنسبة (28ر12) في المائة.
سبأ
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