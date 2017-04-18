محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان





أعلن أبناء قبائل مديرية مزهر بمحافظة ريمة النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .



وأكد أبناء قبائل مزهر في لقاء قبلي اليوم بحضور المشائخ والوجهاء والأعيان، الاستعداد في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة تحالف العدوان ومخططاته الإجرامية في السيطرة على الحديدة ومؤامراته على السواحل الغربية للبلاد.



واستنكروا الصمت الدولي المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني والتي تتنافي مع كل القيم والمبادئ الإنسانية.



وأكد المشاركون وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان .. مشيدين بالإنجازات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وشددوا على ضرورة استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان .. داعيين أبناء ريمة واليمن بصورة عامة إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني.



سبأ [18/أبريل/2017] ريمة – سبأ:سبأ