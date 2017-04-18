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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
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  رياضة
تعيين ريدناب مدربا لبرمنجهام سيتي الانجليزي لكرة القدم
[18/أبريل/2017] برمنجهام- سبأ:


عين نادي برمنجهام سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم هاري ريدناب مدربا له حتى نهاية الموسم خلفا للايطالي جيانفرانكو زولا.

وقاد ريدناب، البالغ عمره 70 عاما وهو أكبر مدرب في كرة القدم الانجليزية، توتنهام هوتسبير للتأهل لدوري أبطال اوروبا في موسم 2009-2010م.

وكانت آخر مهامه التدريبية مع منتخب الأردن الذي قاده في مباراتين في مارس العام الماضي.

وأبلغ ريدناب إذاعة توك سبورت اليوم الثلاثاء "مللت من الجلوس دون أن أفعل شيئا.. سأنتقل للعيش هنا حتى نهاية الموسم."

وأضاف "إذا نجحت في قيادتهم لتجنب الهبوط سيكون بوسعي التحدث عن المضي قدما".

واستقال زولا لاعب منتخب ايطاليا السابق بعد الهزيمة 2-صفر أمام بيرتون البيون وهي نتيجة تركت برمنجهام متقدما بـ3 نقاط فقط على منطقة الهبوط.

ويحتل برمنجهام المركز 20 ويواجه غريمه التقليدي أستون فيلا يوم الأحد القادم.

سبأ
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