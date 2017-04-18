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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
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كوريا الجنوبية تخفض مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور
[18/أبريل/2017] سول - سبأ:


أكدت وزارة الزراعة والطعام والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن البلاد ستخفض مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور درجة واحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعدما وصل إلى أعلى مستوياته وذلك لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة منذ نحو أسبوعين.

ونقلت وسائل الإعلام عن الوزارة في بيان لها القول: إنه من المرجح انحسار إنفلونزا الطيور في ظل عدم اكتشاف حالات إصابة جديدة منذ الرابع من أبريل.

وأضافت إنها ستواصل تعقيم المزارع وستظل حذرة إلى أن تصبح كوريا الجنوبية خالية من المرض.

وتكابد كوريا الجنوبية أسوأ وباء لإنفلونزا الطيور فيها منذ التأكد من أول حالة إصابة في نوفمبر مما دفع البلاد إلى إعدام أكثر من 37 مليون من الطيور الداجنة أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي للدواجن فيها.

سبأ
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