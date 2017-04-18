رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برايتون ألبيون يصعد رسميا للدوري الممتاز الإنجليزي





ضمن نادي برايتون آند هوف ألبيون صعوده رسميا إلى الدوري الممتاز الإنجليزي بكرة القدم، بعد فوزه على ويجان أتليتيك بنتيجة 2-1، في دوري الدرجة الأولى .



وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده بهذا الفوز إلى 92 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الثاني، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث ريدينغ، وتبقي ثلاث مبارايات لنهاية الموسم، ما يضمن للفريق أحد المركزين المؤهلين لدوري الأضواء.



وكان الفريق قد حقق خمسة انتصارات متتالية، ليعود إلى دوري الكبار بعد غياب 34 عاما، وبعدما فشل العام الماضي بأن يحل ثالثا على سلم الترتيب، وليتجاوز العديد من الأندية الإنكليزية العريقة مثل ليدز يونايتد ونيوكاسل وريدينغ.



ويصارع فريقا نيوكاسل يونايتد و ريدينغ على البطاقة الثانية المؤهلة، حيث يتخلف الأخير بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل، بعد الخسارة القاسية بقيادة الإسباني رافاييل بينيتيز.

سبأ [18/أبريل/2017] لندن - سبأ:سبأ