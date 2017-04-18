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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:23م
مصرع المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم 100سوداني خلال تطهير سلسلة جبل النار شرق المخا
لقي المئات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بينهم 100 من المرتزقة السودانيين في عمليات تطهير سلسلة جبل النار الاستراتيجي شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
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  رياضة
برايتون ألبيون يصعد رسميا للدوري الممتاز الإنجليزي
[18/أبريل/2017] لندن - سبأ:


ضمن نادي برايتون آند هوف ألبيون صعوده رسميا إلى الدوري الممتاز الإنجليزي بكرة القدم، بعد فوزه على ويجان أتليتيك بنتيجة 2-1، في دوري الدرجة الأولى .

وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده بهذا الفوز إلى 92 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الثاني، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث ريدينغ، وتبقي ثلاث مبارايات لنهاية الموسم، ما يضمن للفريق أحد المركزين المؤهلين لدوري الأضواء.

وكان الفريق قد حقق خمسة انتصارات متتالية، ليعود إلى دوري الكبار بعد غياب 34 عاما، وبعدما فشل العام الماضي بأن يحل ثالثا على سلم الترتيب، وليتجاوز العديد من الأندية الإنكليزية العريقة مثل ليدز يونايتد ونيوكاسل وريدينغ.

ويصارع فريقا نيوكاسل يونايتد و ريدينغ على البطاقة الثانية المؤهلة، حيث يتخلف الأخير بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل، بعد الخسارة القاسية بقيادة الإسباني رافاييل بينيتيز.

سبأ
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