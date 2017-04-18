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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 01:32:04م
قوات الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
دكت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة ، كما دمرت عدداً من آلياتهم في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود .
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قوات الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[18/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
دكت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة ، كما دمرت عدداً من آلياتهم في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان أحرقت آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منفذ الخضراء بنجران ، فيما دكت القوة الصاروخية قيادة وخلف إمارة الثويلة بصواريخ الكاتيوشا .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت في جيزان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع التبة الحمراء ، المنتزه ، المستحدث بالخوبة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما استهدف قصف مدفعي تجمع آليات للجيش السعودي غرب قرية وعلان .

وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين بقرية الدفينية و موقع الفريضة في جيزان و رقابة العارض شرقي الربوعة بعسير ، مبيناً أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية اقتحام نوعية لموقعين غرب قلل الشيباني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة .

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان صدت زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه علب في عسير مسنودا بغطاء جوي أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في رقابة رهوه غرب منفذ علب ، موقع الشعبة ، الخطوط الخلفية لموقع المسيال و موقعا سعوديا في الربوعة محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتفجير تحصيناتهم في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف في عملية مباغتة للجيش واللجان بمشاركة وحدة من الفرق الهندسية ، فيما حققت وحدة المدفعية إصابات مباشرة في استهدافها لمعسكر الصدرين بمنطقة مريس في محافظة الضالع

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة بمنطقة الساق في مديرية عسيلان محافظة شبوة محققة إصابات مباشرة ، كما تم إعطاب طقم للمرتزقة يحمل معدل 12.7 بالمديرية نفسها .

ولفت المصدر إلى أنه تم قنص اثنين من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، واستهداف تجمعات لهم في المنطقة نفسها .

وفي محافظة تعز تمكن أبطال الجيش واللجان من كسر زحف لقوى الغزو والمرتزقة من ثلاثة اتجاهات على جبل النار شرق المخا بالتزامن مع قصف جوي مكثف لطيران العدو ما أدى إلى مصرع أعداد كبيرة من الغزاة والمرتزقة منهم أكثر من 30 مرتزقاً من أبناء الصبيحة بينهم قيادات فيما يلي أسماء بعضهم :

1ـ القيادي المرتزق محمد صبحي الصبيحي

2ـ القيادي المرتزق عبدالغفور الصبيحي (قائد سرية)

3ـ محمد اللحجي الصبيحي

4ـ رشاد النامس الصبيحي

5ـ فضل فارس الصبيحي

6ـ وضاح بخيت الصبيحي

7ـ أحمد محمد مليط الصبيحي

8ـ حسان طالب الصبيحي

9ـ يوسف قوير الصبيحي

10ـ عبده محمد الصبيحي

11ـ عمرو حسن المنصوب الصبيحي

12ـ عبده مكروه الصبيحي

13ـ بسام فاروق الصبيحي

14ـ شيخ علي الصبيحي

15ـ حسن البكري الصبيحي

16ـ نايف علي صالح الصبيحي

17ـ واعد صالح الصبيحي

18ـ صدام الخليفي الصبيحي



كما أكد المصدر وصول أكثر من ١٠٠ جثة الى مستشفيات مدينة عدن قادمة من المخا إثر الزحوفات الأخيرة فيها ، منوهاً إلى تدمير ثلاث آليات لقوى الغزو ومصرع طاقمها في عملية نوعية في ذباب جنوبي غرب تعز ، فيما فجرت وحدة الهندسة العسكرية مدرعتين في تبة السيمن بمديرية ذباب .

سبأ
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