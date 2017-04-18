محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان - أرشيف طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الممتلكات العامة و الخاصة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الممتلكات الخاصة والمنشئات العامة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن تسع غارات على معسكر خالد بمديرية موزع وغارتين على جبل العمري في مديرية ذباب بمحافظة تعز ، و 14 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان سبع غارات على وادي خلف و منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر و غارتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم ، كما شن غارة على منطقة الأمارة بمديرية كتاف وغارة أخرى على مديرية شدا .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء و غارتين على جزيرة كمران في محافظة الحديدة وغارة على ديمة المعاريف بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، كما شن غارتين على موقعي الشبكة والشرفة في نجران .

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ