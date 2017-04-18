تطهير عدد من المواقع في جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق - مكمل تعز - سبأ:

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير عدد من المواقع في سلسلة جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية النوعية تمت وفق خطة عسكرية فاجأت العدو وبثت الرعب في صفوف الغزاة والمرتزقة ، واستمرت من منتصف الليل حتى فجر اليوم ، مؤكداً مصرع وجرح أعداد كبيرة من الغزاة والمرتزقة وفرار من تبقى منهم باتجاه ساحل المخا .



ونوّه المصدر إلى نجاح العملية الهجومية رغم الغارات الهستيرية التي نفذها طيران العدوان الحربي والمروحي لإفشالها .



وأشار إلى أن هذه العملية تأتي بعد محاولات زحف متكررة للعدو خلال الأيام الماضية والدفع بأعداد كبيرة من المرتزقة والغزاة من الجنجويد وعناصر القاعدة وداعش للسيطرة على سلسلة جبل النار بالتزامن مع غطاء جوي لطيران العدوان و قصف مكثف من البارجات البحرية وعمليات التمشيط التي نفذها الطيران الاستطلاعي التابع للعدوان .



كما أكد المصدر تكبيد العدو ومرتزقته خسائر فادحة خلال هذه الزحوفات وإحراق وتدمير عشرات الآليات التابعة لهم ، مشيداً بصمود وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يبذلون الغالي والنفيس للدفاع والذود عن سيادة الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني .

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ