محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان - أرشيف غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة صنعاء - سبأ:



تنطلق في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء إلى ميناء الحديدة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة .. لا للتجويع الشعب اليمني .. لا للإبادة الجماعية ".



و دعت اللجنة التحضيرية للمسيرة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية فعالية انطلاق المسيرة التي تأتي في ظل التصعيد العسكري لقوات تحالف العدوان على ميناء ومدينة الحديدة البوابة الانسانية الوحيدة لإمداد أكثر من 80 في المائة من الشعب اليمني بالغذاء والدواء .



وأكد البيان أن المسيرة تهدف إلى المطالبة بإعلان مدينة وميناء الحديدة منطقة إنسانية، وكذا المطالبة بسرعة إغاثة النازحين والمهجرين قسريا، وصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سبعة أشهر ، ورفع الحصار المفروض على اليمن .



وناشد البيان الضمير الإنساني والأحرار في العالم التضامن مع مظلومية الشعب اليمني ومنحه حقه في الحياة بأمن وسلام .

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ