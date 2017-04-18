غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة تنطلق في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء إلى ميناء الحديدة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة .. لا للتجويع الشعب اليمني .. لا للإبادة الجماعية ". كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي. صندوق النقد الدولي يقول إنه وافق على دفع شريحة مؤجلة من قرض لتونس قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس الاثنين إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح. غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.