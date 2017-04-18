[18/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد كيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس الحارث العمري ومعه مدير عام مشاريع المدن الحضرية بوزارة المياه والبيئة المهندس جمال الصايدي عدداً من آبار المياه التي تغذي أمانة العاصمة .
وأوضح المهندس العمري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيارة تأتي في إطار التفاهم بين وزارتي الكهرباء والطاقة و المياه والبيئة ومنظمة اليونيسيف لتزويد أربعة وأربعين بئراً ارتوازية بالتيار الكهربائي لمدة ستة أشهر.
فيما أشار مدير مشاريع المدن الحضرية إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقية بين الوزارتين ومنظمة اليونيسيف خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ستتكفل المنظمة بتوفير الكهرباء لمضخات المياه بهدف تغذية مديريات الأمانة بالمياه وكسر الاختناقات والأزمات التي سببتها أزمة الوقود .
رافقتهما في الزيارة منسقة مشاريع المدن الحضرية بمكتب منظمة اليونيسيف في اليمن أحلام المتوكل .
سبأ