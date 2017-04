Nettoyage de Montagne d'Al-Nar à Moka



Taiz, 18 Avril (SABA)-Les forces de l'armée et des comités populaires ont réussi à nettoyer des emplacements du Mont de Moka au gouvernorat de Taiz dans une opération de qualité, infligeant à l'ennemi de lourdes pertes.



Une source militaire a déclaré à SABA, que cette opération surprise a duré de minuit jusqu'à l'aube d'aujourd'hui, affirmant la mort d'un grand nombre d'envahisseurs et des mercenaires et l'échappement du reste d'entre eux au large des côtes de Moka.



Elle a noté la réussite de l'opération, en dépit des raids hystériques menées par des avions de combat et des hélicoptères de reconnaissance de l'agression.

AM



