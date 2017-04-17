محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تطهير مواقع جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق تعز - سبأ:

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية النوعية



تمت وفق خطة عسكرية فاجأت العدوان واستمرت من منتصف الليل حتى فجر اليوم ، مؤكداً مصرع أعداد كبيرة من الغزاة والمرتزقة وفرار من تبقى منهم باتجاه ساحل المخا .



ونوّه المصدر إلى نجاح العملية الهجومية رغم الغارات الهستيرية التي نفذها طيران العدوان الحربي والمروحي والاستطلاعي لإفشالها .

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ