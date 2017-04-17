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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:09ص
تطهير مواقع جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .
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تطهير مواقع جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق
[18/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية النوعية

تمت وفق خطة عسكرية فاجأت العدوان واستمرت من منتصف الليل حتى فجر اليوم ، مؤكداً مصرع أعداد كبيرة من الغزاة والمرتزقة وفرار من تبقى منهم باتجاه ساحل المخا .

ونوّه المصدر إلى نجاح العملية الهجومية رغم الغارات الهستيرية التي نفذها طيران العدوان الحربي والمروحي والاستطلاعي لإفشالها .

سبأ
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