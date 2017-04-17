[18/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .
وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية النوعية
تمت وفق خطة عسكرية فاجأت العدوان واستمرت من منتصف الليل حتى فجر اليوم ، مؤكداً مصرع أعداد كبيرة من الغزاة والمرتزقة وفرار من تبقى منهم باتجاه ساحل المخا .
ونوّه المصدر إلى نجاح العملية الهجومية رغم الغارات الهستيرية التي نفذها طيران العدوان الحربي والمروحي والاستطلاعي لإفشالها .
سبأ