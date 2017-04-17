الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية وآخر في القدس المحتلة.. ويداهم عددا من الأحياء السكنية في الضفة رام الله/ القدس المحتلة - سبأ:

كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت أربعة فلسطينيين ثلاثة منهم في الضفة الغربية وآخر في القدس المحتلة،في حين داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء السكنية وشنت عمليات اقتحام على عدد من البلدات في الضفة.



ففي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيسر بلال رباح فضيلات (18 عاما) من مخيم العروب، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية وفتشت منزل المواطن حازم خالد خليل خلاف وعبثت بمحتوياته، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها.



وفي جنين،أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز المدمع صوب منازل المواطنين قرب مسجد الصالحين ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين بالاختناق.



وأضافت المصادر، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت العلاج للمواطنين ميدانيا، فيما جرى نقل المواطن ابو فادي الجعبري للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وفي نابلس،استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات مراقبة لمحلات تجارية في رفيديا بنابلس، كما داهمت عمارة سكنية بحي المعاجين غربا، وفتشت عدة منازل.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المحلات التجارية في شارع رفيديا، واستولت على أجهزة تسجيل خاصة بكاميرات المراقبة فيها، كما داهمت إحدى البنايات في حي المعاجين، وفتشت عدة منازل، عرف منها: منزل المحاضر في جامعة النجاح مصطفى الشنار.



وفي محافظة بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من المحافظة.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أيمن منذر ثوابته (21 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومحمود حسين نبهان ( 20 عاما) من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



وفي القدس المحتلة ،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المواطن المقدسي المسن صالح الفاخوري بعد دهم منزله بحارة باب حطة في القدس القديمة والمُلاصقة بالمسجد الأقصى.



وتم نقل الحاج أبو وائل الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة، علماً أنه والد الشاب المُبعد عن المسجد الأقصى رامي الفاخوري.

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ