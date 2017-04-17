ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:09ص
تطهير مواقع جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
صندوق النقد الدولي يقول إنه وافق على دفع شريحة مؤجلة من قرض لتونس
قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس الاثنين إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يدينان الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية وآخر في القدس المحتلة.. ويداهم عددا من الأحياء السكنية في الضفة
وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والبنوك
النفط يواصل تراجعه في آسيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية وآخر في القدس المحتلة.. ويداهم عددا من الأحياء السكنية في الضفة
[18/أبريل/2017]
رام الله/ القدس المحتلة - سبأ:
كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت أربعة فلسطينيين ثلاثة منهم في الضفة الغربية وآخر في القدس المحتلة،في حين داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء السكنية وشنت عمليات اقتحام على عدد من البلدات في الضفة.

ففي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيسر بلال رباح فضيلات (18 عاما) من مخيم العروب، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية وفتشت منزل المواطن حازم خالد خليل خلاف وعبثت بمحتوياته، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها.

وفي جنين،أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز المدمع صوب منازل المواطنين قرب مسجد الصالحين ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت العلاج للمواطنين ميدانيا، فيما جرى نقل المواطن ابو فادي الجعبري للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي نابلس،استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات مراقبة لمحلات تجارية في رفيديا بنابلس، كما داهمت عمارة سكنية بحي المعاجين غربا، وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المحلات التجارية في شارع رفيديا، واستولت على أجهزة تسجيل خاصة بكاميرات المراقبة فيها، كما داهمت إحدى البنايات في حي المعاجين، وفتشت عدة منازل، عرف منها: منزل المحاضر في جامعة النجاح مصطفى الشنار.

وفي محافظة بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من المحافظة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أيمن منذر ثوابته (21 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومحمود حسين نبهان ( 20 عاما) من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة ،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المواطن المقدسي المسن صالح الفاخوري بعد دهم منزله بحارة باب حطة في القدس القديمة والمُلاصقة بالمسجد الأقصى.

وتم نقل الحاج أبو وائل الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة، علماً أنه والد الشاب المُبعد عن المسجد الأقصى رامي الفاخوري.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يدينان الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
بنس: أمريكا ستعمل مع اليابان وحلفاء لإيجاد حل سلمي مع كوريا الشمالية
الصين تؤكد أن الدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر مع كوريا الشمالية
خروج الدفعة الخامسة من المسلحين من حي الوعر بمدينة حمص وسط سورية
جهاز الأمن الروسي يعلن عن إعتقال أحد مدبري تفجير مترو مدينة بطرسبورغ
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن مقتل إرهابي والعثور على ورشة لصناعة المتفجرات
مدير اليونيسف يدين الهجوم على حافلات أهالي كفريا والفوعة في سورية
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة (فانواتو)
السلطات الافغانية تعلن مقتل جنرال في الجيش في كمين بمقاطعة قندوز

العدوان السعودي على اليمن
مصرع أكثر من 30 مرتزقا ووصول 100 جثة إلى مستشفيات عدن من المخا
[17/أبريل/2017]
مصرع خمسة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[17/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية وقصف مواقع العدو بجيزان ونجران وعسير
[17/أبريل/2017]
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by