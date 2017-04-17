اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والبنوك نيويورك - سبـأ:

تعافت الأسهم الأمريكية الاثنين في موجة صعود واسعة في بورصة وول ستريت قادتها أسهم قطاعي التكنولوجيا والبنوك.



وجاء تعافي السوق بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز500 في الجلسة السابقة عند أدنى مستوى في شهرين.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 183.67 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 20636.92 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.06 نقطة أو 0.86 بالمئة ليغلق عند 2349.01 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 51.64 نقطة أو 0.89 بالمئة إلى 5856.79 نقطة.

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ