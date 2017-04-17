اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النفط يواصل تراجعه في آسيا سنغافورة - سبأ:

تواصل اسعار النفط تراجعها في آسيا اليوم الثلاثاء في اجواء القلق الذي تثيره زيادة انتاج النفط الصخري الاميركي.



وخسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مايو عشرة سنتات ليبلغ 52,55 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.



كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يونيو ثمانية سنتات الى 55,28 دولارا.



وتحدثت الحكومة الاميركية الاثنين عن زيادة متوقعة في انتاج النفط الصخري تبلغ 124 الف برميل يوميا في مايو.



ويرى المستثمرون ان هذه الزيادة يمكن ان تؤثر على خفض الانتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركاؤها لدعم الاسعار.

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ