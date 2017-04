L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre de plus de 30 mercenaires et arrive de 100 cadavres de l'ennemi aux hôpitaux d'Aden



SANA'A, 18 Avril (SABA)-Une source militaire a indiqué à SABA, que plus de 30 mercenaires des fils d'Al-Soubihah, dont des leaders ont été tués lors d'un tentative échouée des mercenaires et envahisseurs de s'infiltrer vers le Mont d'Al-Nar à l'Est de Moka au gouvernorat de Taiz.





Une source bien informée a ajouté l'arrivée de plus de 100 cadavres des mercenaires et envahisseurs, qui ont été tués aux derniers tentatives échouées des mercenaires et envahisseurs de s'infiltrer à Moka.



