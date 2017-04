Meurtre de deux soldats saoudiens



ASIR, 18 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont tué deux soldats saoudiens et détruit un véhicule militaire appartenant à l'ennemi et ciblé un certain nombre des site de l'ennemi à Najran, à Jizan et à Asir.



Une source militaire à Asir a indiqué à SABA, que des unités de l'élite de l'armée et des comités populaires ont tué deux soldats saoudiens dans la zone deRaqabat Al-Araidh à l'Est d'Al-Raboua'ah.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé des rassemblements de l'ennemi et ses mercenaires dans la zone de Raqabat Al-Rahwah à l'Ouest de port d'Alib et ciblé des sites d'Al-Choubah et des lignes de derrière du site d'Al-Misial à Asir, faisant des pertes humaines et matérielles parmi les rangs des mercenaires.



Elle a ajouté que les unités de l'élite ont également tué un soldat saoudien au site d'Al-Faridahah à Jizan et des unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un vehicule militaire saoudien utilisant un engin explosif derrière les Monts d'Al-Alib devant le port d'Al-Khadhra'a, en plus du bombardement de Qiadat et derrière Imarat Al-Thwialh.

[18/أبريل/2017]SABA