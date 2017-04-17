صندوق النقد الدولي يقول إنه وافق على دفع شريحة مؤجلة من قرض لتونس قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس الاثنين إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.