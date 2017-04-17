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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:09ص
تطهير مواقع جبل النار شرق المخا من قوى الغزو والارتزاق
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تطهير مواقع جبل النار شرق المخا بمحافظة تعز من قوى الغزو والارتزاق في عملية نوعية كبّدت العدوان خسائر فادحة .
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
صندوق النقد الدولي يقول إنه وافق على دفع شريحة مؤجلة من قرض لتونس
قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس الاثنين إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
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الصين تؤكد أن الدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر مع كوريا الشمالية
[18/أبريل/2017]
بكين - سبأ:
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء على وجوب استخدام الوسائل الدبلوماسية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وحث وانغ في مؤتمر صحفي في بكين جميع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي.
سبأ
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