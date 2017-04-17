محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دار الأيتام يحتفي بيوم اليتيم العربي بالعاصمة صنعاء - مصحح صنعاء - سبأ:

نظمت اﻹدارة العامة لدار رعاية الأيتام بالعاصمة صنعاء اليوم مهرجاناً فنياً ورياضياً إحتفاءً بيوم اليتيم العربي.



وفي المهرجان دعا وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى الإهتمام بشريحة الأيتام ودار رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بإعتبارهم من أكثر الشرائح الإجتماعية حاجة للدعم والرعاية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.



من جانبه أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إلى ضرورة الإهتمام بشريحة الأيتام والعناية والرعاية بها بإعتباره واجب ديني حث عليه الدين الإسلامي الحنيف .



وفي المهرجان الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل وزارة اﻷوقاف لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري وعدد من وكلاء الأمانة والعلامة محمد مفتاح ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي أكد مدير عام دار رعاية الأيتام الدكتور أحمد عبد الملك الخزان أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية من أجل إطلاق مخصصات دار رعاية الأيتام وتزويد الدار بالمستلزمات الفنية والرياضية والتأهيلية بما يكفل تنمية قدرات الأيتام وصقل مهاراتهم المختلفة.



وأوضح أن الدار يأوي نحو 700 يتيم ويتيمة وهم بحاجة إلى المأكل والملبس والدواء .. لافتا إلى توقف الدعم الذي كان يقدم لهم منذ عامين، ما انعكس سلبا على حقوق الأيتام في مختلف الجوانب.



فيما أشارت كلمة الأيتام إلى اﻷوضاع الصعبة التي يعيشونها في الدار ومعاناتهم جراء استمرار قصف طيران العدوان للمنشآت والمرافق التعليمية والمدارس .



تضمن المهرجان فقرات فنية ورياضية وأوبريت بعنوان "تجمعت أيادي سبأ".

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ