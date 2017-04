Gouverneur d'Ibb rencontre le président de la mission de MSF



IBB, 18 Avril (SABA)-Le gouverneur d'Ibb, Abdul Wahid Salah, a rencontré le président de la mission de l'organisation suisse Médecins sans frontières.



La rencontre a discuté des sujets concernant le travail de l'organisation et son plan futur de travail, en terme de fournir des services médicaux et de traitement fournis pour les fils du gouvernorat.



Lors de la rencontre, Salah a affirmé l'importance de renforcer le partenariat entre l'organisation et les cotés de santé au gouvernorat pour assurer l'élargissement de ses activités sanitaires et de traitement, surtout que le gouvernorat comprend de centaines de mille des déplacés.



De sa part, le président de l'organisation a indiqué que son organisation effectue une évaluation globale pour ses services et programmes, notant la possibilité de cibler des nouveaux hôpitaux aux districts du gouvernorat.



AM



