[18/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم في مجمع 48 الطبي بصنعاء دورة تدريبية في مجال الانعاش والطوارئ المستوى الثالث نظمتها الدائرة الصحية بالمجمع على مدى شهرين بمشاركة 39 متدرباً .
و أوضح منسق الدورة الدكتور عبد العزيز النعيمي أن المشاركين تلقوا محاضرات نظرية وعملية في التشريح ، إصابات وطوارئ الحروب البيولوجية ، الإنعاش ، الأدوية و الأمراض ، المختبرات ، وغيرها من المهارات الأساسية التي يتطلبها العمل الميداني في هذا المجال .
وفي الاختتام الذي حضره عدد من القيادات والكوادر الطبية والإدارية قام مدير مجمع 48 بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .
سبأ