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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 10:00:53ص
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اختتام دورة الانعاش والطوارئ في مجمع 48 الطبي بصنعاء
[18/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم في مجمع 48 الطبي بصنعاء دورة تدريبية في مجال الانعاش والطوارئ المستوى الثالث نظمتها الدائرة الصحية بالمجمع على مدى شهرين بمشاركة 39 متدرباً .

و أوضح منسق الدورة الدكتور عبد العزيز النعيمي أن المشاركين تلقوا محاضرات نظرية وعملية في التشريح ، إصابات وطوارئ الحروب البيولوجية ، الإنعاش ، الأدوية و الأمراض ، المختبرات ، وغيرها من المهارات الأساسية التي يتطلبها العمل الميداني في هذا المجال .

وفي الاختتام الذي حضره عدد من القيادات والكوادر الطبية والإدارية قام مدير مجمع 48 بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .

سبأ
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