محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة الانعاش والطوارئ في مجمع 48 الطبي بصنعاء صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم في مجمع 48 الطبي بصنعاء دورة تدريبية في مجال الانعاش والطوارئ المستوى الثالث نظمتها الدائرة الصحية بالمجمع على مدى شهرين بمشاركة 39 متدرباً .



و أوضح منسق الدورة الدكتور عبد العزيز النعيمي أن المشاركين تلقوا محاضرات نظرية وعملية في التشريح ، إصابات وطوارئ الحروب البيولوجية ، الإنعاش ، الأدوية و الأمراض ، المختبرات ، وغيرها من المهارات الأساسية التي يتطلبها العمل الميداني في هذا المجال .



وفي الاختتام الذي حضره عدد من القيادات والكوادر الطبية والإدارية قام مدير مجمع 48 بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .

سبأ [18/أبريل/2017]سبأ