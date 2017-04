Tenue d'une réunion du Conseil suprême politique et du Conseil économique suprême sur la flux de trésorerie [17/أبريل/2017]



SANA'A, 17 Avril (SABA) - Une réunion du Conseil politique suprême et du Conseil économique suprême a approuvé lundi la fourniture de la flux de trésorerie à la Banque centrale du Yémen et la collecte en espèces.



La réunion tenue à Sana'a, dirigée par Dr Qassem Labuzah, vice-président du Conseil politique suprême.



La réunion a souligné l'activation de la surveillance d'accompagnement, des alternatives de liquidité, et la mise en réseau des entreprises de télécommunications avec des impôts.



Dr. Labuzah a souligné l'importance du rôle qui devrait être joué par le Conseil économique suprême au cours de cette période où le Yémen connaît le blocus imposé par la coalition d'agression contre le Yémen.



Il a souligné l'importance de créer une nouvelle vision économique stratégique, et de faire tous les efforts pour payer les salaires, ainsi que de préparer des plans opérationnels pour les tâches assignées au Conseil.



