TAIZ, 17 Avril (SABA) - L'armée et les forces populaires ont détruit lundi cinq véhicules militaires dans le district de Thubab dans la province de Taiz.



Un responsable militaire a indiqué à SABA que l'armée et les forces populaires ont détruit trois véhicules dans une opération militaire unique dans le district de Thubab, dans le sud-ouest de la province de Taiz.



Deux véhicules militaires ont été détruits par l'armée et les forces populaires dans la colline al-Saiman dans le même-district.



