L'armée tue deux soldats saoudiens à Aser [17/أبريل/2017]



ASER, 17 Avril (SABA) - Une unité de tireurs d'élite des forces de l'armée et des comités populaires a pu ce lundi, tuer un soldat saoudien au site d'al-Areth à l'est d'al-Rabu'ah.



Un responsable militaire a indiqué à SABA qu'un autre soldat a été tué par l'unité de tireur d'élite de l'armée et des forces populaires dans le site d'al-Faredh à Jizan.



Pendant ce temps, l'artillerie des forces de l'armée et populaires a pilonné des rassemblements des ennemis saoudiens au site d'al-Rahwah, à l'ouest du passage des frontières d'Aleb.



Encore, l'armée et les forces populaires ont bombardé les sites d'Al-Sha'abah, d'Al-Mesyal et le passage de la frontière al-Khadra à Aser.



L'armée et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire saoudien, avec un engin explosif à al-Aleb.



AS/AS



SABA