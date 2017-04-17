محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بسنحان يكرم المعلمين المتميزين والطلاب المتفوقين صنعاء - سبأ :



كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم 50 معلما ومعلمة والطلاب المتفوقين.



وفي الحفل الذي أقيم بمدرسة الوحدة أشاد مدير عام مديرية سنحان وبني بهلول احمد نهشل ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة نبيل البراشي، بصمود الكادر التربوي والاستمرار في أداء رسالتهم بالرغم من الأوضاع التي يمر بها الوطن.



وأكدا حرص السلطة المحلية ومكتب التربية على تذليل الصعوبات التي تواجه المعلمين والعام الدراسي.



فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد إلى أهمية تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين والطلاب المتفوقين تقديرا لجهودهم وحرصهم على استمرار العملية التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها.



تخلل حفل التكريم فقرات انشادية وعروض المسرحية.

سبـأ [17/أبريل/2017]سبـأ