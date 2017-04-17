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منتدى عاصمة السلام ينتخب هيئة إدارية
[17/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 انتخب الاجتماع التأسيسي لمنتدى عاصمة السلام اليوم بصنعاء هيئة إداربة للمنتدى برئاسة محمد احمد البشيري وعبدالحميد الحجازي نائباً، وسامي ناشر أميناً عاماً.

كما تم انتخاب نشوان شريان مسؤولاً مالياً، وشكري الشرعبي مسؤولاً اجتماعياً، وحامد الحبري مسؤولاً ثقافياً، وخالد القحطاني مسؤولاً للعلاقات العامة، وأحمد عبدالله العليمي مسؤولاً صحياً، ومحمد الحسني مسؤولاً اعلامياً.

وأقر الاجتماع أعمال اللجنة التحضيرية واجراءات التأسيس، واقرار النظام الداخلي واللائحة الخاصة بالمنتدى، بالإضافة الى انتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش.

وفي الاجتماع أشار مندوب مكتب الشوؤن الاجتماعية بأمانه العاصمة محمود البحري إلى أهميه ان يمثل تأسيس المنتدى انطلاقةجديدة لتعزيز قيم السلام كهدف سامٍ ينشده كل أفراد المجتمع .. مؤكداً حرص المكتب والوزارة على سلامة الإجراءات المتبعة في عملية التأسيس، وكذا متابعة عمل المنظمات والمنتديات ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف التي انشئت من اجلها وخدمة المجتمع.

من جانبه اوضح رئيس منتدى عاصمة السلام محمد احمد البشيري ان تأسيس المنتدى جاء لتعزيز قيم السلام بين اوساط المجتمع كافه وتجميع الجهود المجتمعية والرؤى والافكار التي يمكن من خلالها المحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم المجتمعي خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن المنتدى ومن خلال أعضائه من الشباب والمثقفين سيعملون على نشر قيم السلام بالفعاليات والمشاركات الأنشطة المختلفة.

سبـأ
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