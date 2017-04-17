محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية وقصف مواقع العدو بجيزان ونجران وعسير عسير - سبأ :



قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، ودمرت آلية عسكرية، واستهدفت عدد من مواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في رقابة العارض شرقي الربوعة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في رقابة الرهوة غرب منفذ علب، واستهدفت مواقع الشعبة والخطوط الخلفية لموقع المسيال بعسير محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان، فيما دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية آلية سعودية بعبوة ناسفة خلف جبال العليب قبالة منفذ الخضراء، بالإضافة إلى قصف قيادة وخلف إمارة الثويلة بصواريخ الكاتيوشا.

سبـأ [17/أبريل/2017]سبـأ