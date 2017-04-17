محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية إب - سبأ :



التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية ساتوزو ايدا.



ناقش اللقاء بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، المواضيع المتعلقة بعمل المنظمة منذ بداية عملها منذ أكثر من عام وخطتها المستقبلية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة.



وفي اللقاء أشاد المحافظ صلاح بالخدمات الطبية التي قدمتها منظمة أطباء بلا حدود للمواطنين والنازحين والمتضررين نتيجة الأوضاع الراهنة في البلاد جراء العدوان والحصار.



وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين المنظمة والجهات الصحية بالمحافظة بما يكفل توسيع نشاطها الصحي والعلاجي بإعتبار المحافظة تحتضن مئات الآلاف من النازحين والمتضررين.



وجدد محافظ إب التأكيد لإستعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام أنشطة منظمة أطباء بلا حدود بما يمكنها من القيام بدورها وواجبها تجاه المحتاجين للخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وتدريب وتأهيل الكادر الصحي والتمريضي .



وحث المنظمة على إجراء تقييم شامل لخدماتها وأنشطتها وتوسيعها وفق إحتياجات المحافظة والمجتمع المحلي.



فيما أشار رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية إلى أن المنظمة تجري تقييم شامل لخدماتها وبرامجها .. لافتا إلى إمكانية إستهداف المنظمة لمستشفيات جديدة في مديريات بالمحافظة.



وأوضح أن المنظمة قدمت خلال العام الماضي خدمات طبية من خلال عملها بقسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام لأكثر من 41 ألف حالة مرضية من المواطنين والمصابين والنازحين ونفذت عمليات جراحية بمستشفى مدينة القاعدة بمعدل عشر عمليات جراحية في اليوم.



حضر اللقاء وكيلا المحافظة عبدالحميد الشاهري والدكتور أشرف المتوكل ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني ونائب مدير مكتب الصحة بكيل الجحافي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومنسقة منظمة أطباء بلا حدود بالمحافظة كلير مادلين.

سبـأ [17/أبريل/2017]سبـأ