اللجنة البرلمانية المنبثقة عن مجلس النواب تبدأ أعمالها لمناقشة الموازنة المقدمة من حكومة الإنقاذ
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت اللجنة البرلمانية التي كلفها مجلس النواب في جلسته أمس بمناقشة مشروع الموازنة "خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يونيو 2017م" والمقدمة من حكومة الإنقاذ، إجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول .
ناقشت اللجنة مشروع جدول أعمالها وأقرته واختارت أحمد أحمد النويرة مقرراً للجنة .
كما أقرت اللجنة تشكيل لجنتين فرعتين من بين أعضائها، الأولى لمناقشة الإيرادات والثانية لمناقشة النفقات .
وفي هذا السياق باشرت اللجنتين أعمالهما على أن تواصل إجتماعها صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ