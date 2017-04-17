محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة البرلمانية المنبثقة عن مجلس النواب تبدأ أعمالها لمناقشة الموازنة المقدمة من حكومة الإنقاذ





عقدت اللجنة البرلمانية التي كلفها مجلس النواب في جلسته أمس بمناقشة مشروع الموازنة "خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يونيو 2017م" والمقدمة من حكومة الإنقاذ، إجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول .



ناقشت اللجنة مشروع جدول أعمالها وأقرته واختارت أحمد أحمد النويرة مقرراً للجنة .



كما أقرت اللجنة تشكيل لجنتين فرعتين من بين أعضائها، الأولى لمناقشة الإيرادات والثانية لمناقشة النفقات .



وفي هذا السياق باشرت اللجنتين أعمالهما على أن تواصل إجتماعها صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ [17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ