محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاحتياجات الخدمية والتنموية بمديرية بعدان بمحافظة إب





ناقش اجتماع للمجلس المحلي بمديرية بعدان بإب برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة، احتياجات المديرية في الجوانب الخدمية والتنموية وكذا آلية تفعيل وتنشيط الأداء المحلي بما يخدم المجتمع.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني محمد الجعشني ومدير عام المديرية محمد الأشول الاحتياجات الضرورية لبدء العمل في المعهد التقني والصناعي بالمديرية وكذا الاستعدادات لتدشين برنامج الدبلوم بالمعهد مع بداية العام الدراسي القادم.



وتطرق الاجتماع إلى التجهيزات الإنشائية وأعمال الصيانة لترميم المعهد جراء تعرضه لقصف واستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي الذي أدى إلى توقف العمل بالمعهد خلال الفترة الماضية.



وأقر الاجتماع إقامة دورتين نوعيتين بالمعهد عقب الانتهاء من أعمال الصيانة للمبنى بهدف إكساب 360 متدربا ومتدربة في مجال رخصة قيادة الحاسوب والمساحة والطرقات.



وتناول الاجتماع القضايا المتصلة بتوفير وحدات الشق لإعادة فتح الطرقات التي تضررت جراء تدفق سيول الأمطار وإنشاء فرع لمكتب الضرائب في إطار التوجه لاستكمال البنية التحتية للمديرية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات .



كما ناقش الاجتماع خطة المجلس المحلي لتفعيل فرع مكتب الزراعة والري وتدشين الموسم الزراعي في إطار مساهمة أبناء المديرية في كسر الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان على البلاد وتحفيز مشاركتهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.



سبأ [17/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ