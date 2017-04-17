محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام برنامج تدريبي بصنعاء في المهارات الحياتية والتعليم المالي وإدارة المشاريع





اختتمت مؤسسة لنا للتنمية المجتمعية وبدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد البرنامج التدريبي الثاني في مجال المهارات الحياتية والتعليم المالي وإدارة المشاريع الصغيرة.



هدف البرنامج إلى رفد المشاركات بالمهارات وصقل مهاراتهن وقدراتهن وتعزيز ثقافة ريادية الأعمال لإيجاد مصادر للدخل لهن والمساهمة الى جانب أخيها الرجل في دخل الأسرة والتخفيف من الفقر ورفد عجلة التنمية لهن ولأسرهن وتمكين المرأة اليمنية لسوق العمل.



وأوضحت رئيسة مؤسسة لنا للتنمية نادية النوده في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان البرنامج التدريبي يستهدف 366 امرأة منهن 180 امرأة خلال هذه المرحلة يمثلن ذوي الدخل المحدود والأقل حظا في التعليم بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد .



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي شمل تدريب 40 إمراة في مجال الفوتوشوب و 20 في مجال النقش و 50 في مجال الإكسسوارات و 26 في الإسعافات الأولية بالشراكة مع مؤسسة تميز امرأة و 50 إمراة في مجال صناعة البخور والعطور .



وبينت النوده أن البرنامج يهدف إلى الخروج بمشروع مدر لدخل للمشاركات وتمكين اقتصادي للمرأة .. مثمنة دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد .

سبأ [17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ