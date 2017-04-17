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آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 08:21:23م
اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى يقر توريد كل أوعية الدولة نقدا إلى البنك المركزي
أقر اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، توريد كل أوعية الدولة إلى البنك المركزي وتحصيلها نقداً.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
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إختتام برنامج تدريبي بصنعاء في المهارات الحياتية والتعليم المالي وإدارة المشاريع
[17/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


اختتمت مؤسسة لنا للتنمية المجتمعية وبدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد البرنامج التدريبي الثاني في مجال المهارات الحياتية والتعليم المالي وإدارة المشاريع الصغيرة.

هدف البرنامج إلى رفد المشاركات بالمهارات وصقل مهاراتهن وقدراتهن وتعزيز ثقافة ريادية الأعمال لإيجاد مصادر للدخل لهن والمساهمة الى جانب أخيها الرجل في دخل الأسرة والتخفيف من الفقر ورفد عجلة التنمية لهن ولأسرهن وتمكين المرأة اليمنية لسوق العمل.

وأوضحت رئيسة مؤسسة لنا للتنمية نادية النوده في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان البرنامج التدريبي يستهدف 366 امرأة منهن 180 امرأة خلال هذه المرحلة يمثلن ذوي الدخل المحدود والأقل حظا في التعليم بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد .

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي شمل تدريب 40 إمراة في مجال الفوتوشوب و 20 في مجال النقش و 50 في مجال الإكسسوارات و 26 في الإسعافات الأولية بالشراكة مع مؤسسة تميز امرأة و 50 إمراة في مجال صناعة البخور والعطور .

وبينت النوده أن البرنامج يهدف إلى الخروج بمشروع مدر لدخل للمشاركات وتمكين اقتصادي للمرأة .. مثمنة دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد .

سبأ
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