عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج الدفعة الخامسة من المسلحين من حي الوعر بمدينة حمص وسط سورية





أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن بدأ خروج الدفعة الخامسة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة مؤسسات الدولة إليه.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان عدد من الحافلات تقل مسلحين وبعض افراد عائلاتهم خرجوا من حي الوعر وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة .



واوضح ان "عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم مستمرة حالياً حتى إتمام خروج الدفعة الخامسة بشكل كامل اليوم".



ونقلت الوكالة عن محافظ حمص طلال البرازي قوله ان "من المقرر اليوم أن يتم خروج اكثر من 400 مسلح باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي ضمن الدفعة الخامسة من مسلحي الوعر وبعض عائلاتهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق اتفاق حي الوعر الرامي إلى جعل الحي خالياً من السلاح والمسلحين".



وأوضح المحافظ أن تنفيذ الاتفاق يسير وفق البرنامج الزمني المقرر له .. مؤكداً أنه مع "نهاية الشهر الجاري سيكون الاتفاق منجزاً بشكل كامل ليتم البدء بعدها بإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية المتضررة في الحي".



وكانت الدفعة الرابعة من المسلحين وعددها 480 قد خرجت مع بعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص الى ريف حلب الشمالي الشرقي في الـ 8 من الشهر الجاري.

سبأ [17/أبريل/2017] دمشق – سبأ :سبأ