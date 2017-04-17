ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - أبريل - 2017 الساعة 08:21:23م
اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى يقر توريد كل أوعية الدولة نقدا إلى البنك المركزي
أقر اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، توريد كل أوعية الدولة إلى البنك المركزي وتحصيلها نقداً.
الولايات المتحدة ترسل ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل كوريا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاث حاملات للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، على ما اوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية وقصف مواقع العدو بجيزان ونجران وعسير
محافظ إب يلتقي رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية
اللجنة البرلمانية المنبثقة عن مجلس النواب تبدأ أعمالها لمناقشة الموازنة المقدمة من حكومة الإنقاذ
مناقشة الاحتياجات الخدمية والتنموية بمديرية بعدان بمحافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
خروج الدفعة الخامسة من المسلحين من حي الوعر بمدينة حمص وسط سورية
[17/أبريل/2017] دمشق – سبأ :


أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن بدأ خروج الدفعة الخامسة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة مؤسسات الدولة إليه.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان عدد من الحافلات تقل مسلحين وبعض افراد عائلاتهم خرجوا من حي الوعر وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة .

واوضح ان "عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم مستمرة حالياً حتى إتمام خروج الدفعة الخامسة بشكل كامل اليوم".

ونقلت الوكالة عن محافظ حمص طلال البرازي قوله ان "من المقرر اليوم أن يتم خروج اكثر من 400 مسلح باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي ضمن الدفعة الخامسة من مسلحي الوعر وبعض عائلاتهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق اتفاق حي الوعر الرامي إلى جعل الحي خالياً من السلاح والمسلحين".

وأوضح المحافظ أن تنفيذ الاتفاق يسير وفق البرنامج الزمني المقرر له .. مؤكداً أنه مع "نهاية الشهر الجاري سيكون الاتفاق منجزاً بشكل كامل ليتم البدء بعدها بإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية المتضررة في الحي".

وكانت الدفعة الرابعة من المسلحين وعددها 480 قد خرجت مع بعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص الى ريف حلب الشمالي الشرقي في الـ 8 من الشهر الجاري.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
جهاز الأمن الروسي يعلن عن إعتقال أحد مدبري تفجير مترو مدينة بطرسبورغ
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن مقتل إرهابي والعثور على ورشة لصناعة المتفجرات
مدير اليونيسف يدين الهجوم على حافلات أهالي كفريا والفوعة في سورية
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة (فانواتو)
السلطات الافغانية تعلن مقتل جنرال في الجيش في كمين بمقاطعة قندوز
النيابة العامة في كوريا الجنوبية توجه تهمة الفساد رسمياً لرئيسة البلاد السابقة
مقتل 81 عنصراً من (داعش) في عمليات أمنية بمدينتي بيجي والموصل شمال العراق
روسيا تؤكد عدم سماحها بتقويض جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية
1300 أسير فلسطيني يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
نائب الرئيس الأميركي يؤكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن كوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية وقصف مواقع العدو بجيزان ونجران وعسير
[17/أبريل/2017]
توجه دفعة من أبناء مديرية السودة بعمران إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[17/أبريل/2017]
قتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في محاولة تقدم بإتجاه علب بعسير
[17/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية
[17/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by