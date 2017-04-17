عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جهاز الأمن الروسي يعلن عن إعتقال أحد مدبري تفجير مترو مدينة بطرسبورغ موسكو – سبأ :



أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الاثنين عن تمكنه من القاء القبض على أحد مدبري الهجوم الدامي الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ في الـ 3 من أبريل الجاري .



وذكر موقع (روسيا اليوم) الاخباري نقلاً عن جهاز الامن الروسي أن المشتبه به ينحدر من إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق ويدعى أبرار أزيموف وهو من آسيا الوسطى وتم إلقاء القبض عليه في ضواحي العاصمة الروسية.



واضاف إن أزيموف من مواليد عام 1990م قام بتحضير الإرهابي الذي نفذ الهجوم الانتحاري.



وكان 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح في التفجير والذي وقع في عربة قطار داخل مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الـ 3 من ابريل الجاري .

سبأ [17/أبريل/2017]سبأ