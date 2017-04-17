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صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتي اليفرسي والمقدمي بمحافظة إب
[17/أبريل/2017] إب - سبأ:


أنهى صلح قبلي تقدمه أمين المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي، قضية قتل بين أسرتي اليفرسي والمقدمي من محافظة إب بحضور عضو مجلس النواب أحمد النزيلي.

وفي الوفاق القبلي والصلح القبلي بين الأسرتين، أعلنت أسرة المجني عليه عيسى أحمد اليفرسي العفو العام عن الجاني عبدالله محمد المقدمي.

وأكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أن إنهاء القضية وإغلاق ملفها يأتي في إطار المساعي الحميدة والخيرة وترسيخ قيم التسامح والتراحم والتصالح بين أبناء المجتمع .. مشيرا إلى تفهم الجميع وقناعتهم بتجاوز كافة الخلافات وتوحيد الصفوف والجهود في مواجهة العدوان على الوطن.

ولفت إلى أنه تم بذل جهود حثيثة من قبل المحكمين للوصول إلى هذا الإتفاق المرضي لجميع الأطراف .

فيما أعرب عضو مجلس النواب أحمد النزيلي عن تقديره لأسرة اليفرسي على تقديمهم التنازل والعفو عن الجاني في هذه القضية.

وبين أن أنها قضايا القتل وحل الخلافات في المحافظة يسهم في توحيد الصف ولم الشمل وتكاتف الجميع لمواجهة العدوان الذي يهدف إلى تمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الشعب اليمني.

حضر الإتفاف والعفو وكيل المحافظة فؤاد يحيى منصور ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومدير مديرية المشنة علي البعداني وعدد من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية .

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