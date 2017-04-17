[17/أبريل/2017] بغداد – سبأ :
اعلنت وزارة النفط العراقية اعتزام البلاد بناء ثلاث محطات جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي الذي يجري حاليا حرقه في حقول النفط الجنوبية.
وذكر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان اليوم الاثنين أنه سيتم استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة دخل البلاد من صادرات الطاقة.
وقال اللعيبي إن الوزارة تسعى لإنهاء عمليات حرق الغاز المصاحب خلال السنوات القليلة المقبلة على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية.
ويضطر العراق لحرق جزء من الغاز الذي ينتجه إلى جانب النفط الخام لعدم وجود المنشآت اللازمة لتجميعه ومعالجته كوقود قابل للاستخدام.
ويوجد في العراق شركة واحدة لمعالجة الغاز وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشل وميتسوبيشي وتعرف بشركة غاز البصرة.
سبأ