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تأهل الإسباني باوتيستا والألماني زفيريف إلى الدور الثاني لدورة مونتي كارلو للتنس
[17/أبريل/2017] مونتي كارلو – سبأ :


تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا والألماني الكسندر زفيريف اليوم الاثنين إلى الدور الثاني لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب ثالث دورات الألف نقطة للماسترز والتي تقام على الملاعب الترابية.

وفي الدور الأول فاز باوتيستا المصنف الـ 12 في البطولة على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 1-6 و6-3 و7-5 فيما فاز زفيريف المصنف الـ 14 على الإيطالي أندرياس سيبي 6-1 و6-2.

كما فاز البريطاني كايل إدموند على مواطنه دانيال إيفانز 7-5 و6-1، وسيواجه في الدور الثاني الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعاً في البطولة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

ويعتبر نادال من أبرز المرشحين لأحراز اللقب الذي توج به في 10 مناسبات خلال مسيرته آخرها العام الماضي على حساب الفرنسي غاييل مونفيس.

ويشارك في الدورة البريطاني أندي موراي الأول، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث، ويغيب عنها السويسري روجيه فيدرر الذي أحرز لقبي دورتي الماسترز للألف نقطة هذه السنة في إنديان ويلز وميامي.

وكان فيدرر أعلن عقب فوزه على نادال في نهائي دورة ميامي مطلع أبريل الجاري بأنه لن يشارك في أي دورة على الملاعب الترابية قبل بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة من 28 مايو إلى 11 يونيو.

سبأ
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