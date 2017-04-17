[17/أبريل/2017] إب - سبأ:
نظمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة إب اليوم حفل إختتام مشروع تنظيف وتشجير وتزين وترميم مقر الجمعية بدعم مؤسسة بذور التنمية الذي استمر عشرة أيام تحت شعار " وطن موحد عطاء ينمو ويستمر".
وأكد وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل دعم قيادة المحافظة لمشاريع جمعية المعاقين وكذا المؤسسات والجمعيات المساندة لذوي الإحتياجات الخاصة.
وثمن جهود القائمين على الجمعية ودورهم في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالمعاقين من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع .
ودعا الوكيل المتوكل المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والتجار إلى دعم أنشطة الجمعية وتقديم المساعدات بما يمكنها القيام بواجبها تجاه شريحة المعاقين.
حضر حفل الإختتام مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة نصر البعداني ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام للشئون الفنية بالمحافظة الدكتور جبر الخولاني.
سبأ